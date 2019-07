Handball : Kaderplanungen fast abgeschlossen

Grün-Weiß-Handballerinnen schuften seit drei Wochen für die neue Saison

von Hagen Bischoff

25. Juli 2019, 18:10 Uhr

Seit gut drei Wochen sind die Handballerinnen des SV Grün-Weiß Schwerin wieder im Training. Sie bereiten sich intensiv auf die anstehenden Spiele in der Ostsee-Spree-Oberliga vor und scheinen vor allem im Fitness-Bereich auf einem guten Weg zu sein. „Im Vergleich zum Vorjahr haben sich alle Mädels bereits verbessert. Sie ziehen richtig gut mit“, freut sich Trainer Steffen Franke über das Engagement seiner Frauen.

Zu den zahlreichen Eigengewächsen im Kader gesellen sich nun auch Daria Rassau und Charlotte Büsselberg. Während Rassau als eine der wichtigsten Stützen der B-Jugend-Mannschaft, die in der abgelaufenen Saison deutscher Vize-Meister wurde, in den Frauen-Kader aufrückt, kommt Büsselberg von den zweiten Frauen in die Oberliga-Mannschaft. Im MV-Liga-Team zählte die Kapitänin vor ihrer Verletzung zu den Leistungsträgerinnen. Mit Torfrau Anna Pöschel bereitet sich derzeit auch eine Spielerin auf die künftige Spielzeit vor, die eigentlich nach der vergangenen Saison aufhören wollte, jetzt aber doch noch weitermacht. „Ich denke, wir können mit unserem Kader sehr zufrieden sein“, erklärt Franke, der aber auch noch hofft, dass sich Anne Weier (zuletzt Altlandsberg) für die Grün-Weißen entscheidet. „Wir haben großes Interesse an ihr. Sie wäre das I-Tüpfelchen. Für die Relegation gegen Birkenau hat sie extra ihren Urlaub verschoben. Das rechne ich ihr hoch an. Ihr Charakter und ihre Einsatzbereitschaft würden uns gut zu Gesicht stehen. Unsere jungen Spielerinnen könnten zu ihr aufschauen“, sagt Franke. Eine Entscheidung in dieser Personalie könnte nächste Woche fallen. „Am Ende halten wir immer die Augen und Ohren offen und schauen uns natürlich weiter um. Es kann sich immer etwas ergeben“, so der Trainer abschließend.

Während der Kader bereits gut gefüllt ist, sucht man bei Grün-Weiß Schwerin auf der Physiotherapie-Position händeringend einen Nachfolger für Johann Jacobeit. Neben einer physiotherapeutischen Ausbildung sollten Interessenten vor allem auch eine Affinität zum Sport mitbringen. Wer gern mit den Grün-Weiß-Mädels arbeiten möchte, der kann sich unter sv@gruen-weiss-schwerin.de melden.