Ruderer Hannes Ocik : Mit Konstanz an die Weltspitze

von Ralf Herbst

erstellt am 12.Nov.2017 | 09:00 Uhr

Zwölf Starts, zwölf Siege: Schwerins Vorzeige-Ruderer Hannes Ocik hat 2017 mit dem Deutschland-Achter eine makellose Saison hingelegt, die mit dem Weltmeistertitel am 1. Oktober in Sarasota/Florida ihre vollauf verdiente Krönung fand. Es hätten noch zwei Siege mehr werden können, aber darauf hat der Schlagmann des deutschen Flaggschiffs verzichtet. Stattdessen hatte er mit Freundin Lena nach der WM für eine Kreuzfahrt durch die Karibik auf der AIDAluna angeheuert.

„Herrlich“, schwärmt Hannes, der sich nach den Erfahrungen des Vorjahres, als er nach Olympia ohne Pause mit Polizeiausbildung, Arbeit und Training weitergemacht hatte, diesmal regelrecht zum Urlaub gezwungen hatte. „Das war richtig und es war Erholung vom Feinsten. In den ersten Tagen habe ich mich fast gar nicht bewegt, habe selbst Treppen gemieden, wenn ein Fahrstuhl da war.“

Dass er als Schlagmann im Achter auf einer exponierten Position fährt, lässt Hannes Ocik unwidersprochen gelten. Von einer Kapitänsrolle aber will der inzwischen zu den Routiniers im Boot gehörende Schweriner (Hannes: „Krass, dass man das mit 26 schon von sich sagen muss.“) hingegen überhaupt nichts wissen. „Das wird medial so dargestellt. Ich selbst würde mich nicht so bezeichnen. Das Sagen an Bord hat Steuermann Martin Sauer. Der gibt den Takt vor, ich muss ihn nur als Erster umsetzen.“

Die entscheidende Aufgabe des Schlagmannes sieht der Sohn der vielfachen Weltmeisterin im Orientierungstauchen, Martina Ocik, darin, einen konstanten Rhythmus zu fahren. „Du musst gleichmäßig fahren. Immer. Konstant auch bei Regen und Wind, konstant nicht nur in einer Trainingseinheit, sondern über viele Wochen. Dann ist es für deine Mannschaft am leichtesten“, erläutert der junge Mann, der für sein Leben gern essen geht und auch gern ins Kino. „Die Mannschaft muss sich auf mich hundertprozentig verlassen können. Dazu gehört natürlich auch, dass ich bei Problemen im und ebenso außerhalb des Bootes klar Stellung beziehe.“

Das kann er, das hat er gelernt auf seinem Weg zum selbstbestimmten Spitzensportler. Und das hat er gezeigt nach der Weltcup-Regatta auf dem Luzerner Rotsee, dem einzigen Sieg der Saison, der am seidenen Faden hing. Dort hatten die Australier ihre späteren Vierer-Weltmeister in den Achter gesetzt und fuhren auf Augenhöhe. Zum einzigen Mal dieses Jahr. „Wir waren damit gewarnt“, sagt Ocik. „Manchmal braucht es aber halt einen Arschtritt, um wach zu bleiben oder zu werden, vor allem aber, um noch mehr zu kämpfen.“

Einen verbalen Arschtritt hatte er in Interviews noch selbst hinterhergeschickt – an seine Achterkollegen und an sich selbst. „Es hat funktioniert. Alle haben noch mal drei Prozent draufgelegt“, sagt er.

Zu kämpfen und aus Rückschlägen gestärkt hervorzugehen – das begleitet Hannes’ sportliches Leben schon von Anfang an. Na gut, fast von Anfang an. Denn als pummeliger Steppke hatte er sich zunächst im Judo und in der Leichtathletik versucht. Aber in der Leichtathletik fiel er bei der Sichtung fürs Schweriner Sportgymnasium durch. „Ich war einfach zu schlecht“, gesteht er ein: „Und im Judo hat mir das Krachen auf die Matte nicht gefallen.“

Auch im Triathlon sei es später nicht recht vorangegangen. Hannes: „Ich konnte schwimmen und ich war gut auf dem Rad. Aber nicht im Laufen.“

Dass er den Weg zum Rudern fand, ist seinem heutigen Vereinskollegen von der Schweriner Rudergesellschaft, Kjell Lübbert, zu verdanken. „Bei deiner Statur bist du doch eigentlich wie geschaffen dafür. Komm doch einfach mal mit“, hatte der heute 46-Jährige, der auch immer mal wieder gern Ausflüge in den Triathlon unternimmt, gesagt. Unter Olympiasieger Joachim Dreifke fasste der 13-jährige Hannes im Rudern schnell Fuß. In einem der ersten Wettkämpfe gewann er 2004 Silber bei den MV-Meisterschaften im Ergometerrudern und las seinen Namen erstmals in der SVZ. „Ich wurde darauf auch angesprochen. Das war cool und hat mich unheimlich angespornt“, erzählt Hannes. Ein Jahr später war er beim Bundeswettbewerb der Kinder dabei und wurde Dritter im dritten Finale. „Damit war ich Nummer 15 in Deutschland. Das war schon was.“

Trainer Dreifke aber fand das Abschneiden eher so mittel. „,Ich hatte mit mehr gerechnet‘, hat er einfach nur gesagt. Das war im ersten Augenblick ernüchternd. Aber es war auch motivierend“, erinnert sich der Weltmeister.

Das wohl einschneidendste Erlebnis aber ereilte ihn 2008, als er längst den Schritt ins Landesleistungszentrum nach Rostock vollzogen hatte. Zusammen mit Bastian Steppin, dem Sohn von Schwerins Weltauswahl-Volleyballerin Ute Oldenburg-Steppin, wollte er es im Zweier ohne ins deutsche Team für die U19-WM schaffen. Im Halbfinale der Ranglistenregatta jedoch kenterte ihr Boot, nachdem Hannes ein technischer Fehler unterlaufen war, er „einen Krebs fing“, wie die Ruderer sagen. „Ausgerechnet im wichtigsten Rennen der Saison… Ich habe geheult wie ein Schlosshund“, gesteht Hannes. Im Nachhinein jedoch, so gibt er zu, habe sich dieses Erlebnis sogar als gut erwiesen. „Umso mehr wollte ich allen zeigen, dass ich es doch kann.“ Das hat der Polizeimeister der Sportfördergruppe der Landespolizei längst. Aber klar ist, dass selbst der WM-Titel kein Freibrief für die Zukunft ist – auch nicht für den Schlagmann. Im nationalen Quali-Marathon über die Kleinboote will jeder Platz im Boot neu erobert sein. „Dafür gibt es viele Anwärter, weit mehr als nur acht oder zehn“, weiß Hannes.

Zur Person Hannes Ocik Geboren am 8. Juni 1991 in Rostock

Größe/Gewicht: 1,91 m/93 kg

Beruf: Polizeimeister

Sportart: Rudern (Riemen)

Verein: Schweriner Rudergesellschaft von 1895

Erfolge, Olympia: Silber 2016. WM: Gold 2017; Silber 2013, 2015. EM: Gold 2013, 2015, 2016, 2017. U23-WM: Gold 2011 (Vierer ohne); Silber 2010 (Vierer mit); Bronze 2012 (Zweier ohne). Junioren-WM: Gold 2009 (ohne Bezeichnung alles Achter).