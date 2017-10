Kunstradfahren : Nervenstärke mit Pokalen belohnt

vergrößern 1 von 1 Foto: Pabue 1 von 1

von Onlineredaktion SVZ

erstellt am 24.Okt.2017 | 23:22 Uhr

Unter besonderen Bedingungen fand die Pokalrunde der Kunstradfahrer in Schwerin statt. Zu diesem Pokalfinale war der Norddeutsche Rundfunk vor Ort, zeichnete für die Sendung „Land und Leute“ auf und berichtete dann über die Arbeit im Verein. Eine ganz neue Situation für die jungen Kunstradfahrer.

Bereits im Vorfeld war die Aufregung und Erwartung sehr hoch und es waren spannende Minuten für alle Teilnehmer. Nervenstärke war bei den Trainern und Aktiven gefragt. Die Kunstradfahrer hatten im Vorfeld intensiv trainiert und waren gut vorbereitet. Es gelang, der Jury und den Zuschauern sehr gute Vorträge zu präsentieren.

Lara Schäfer hatte bereits im Vorfeld angekündigt, dass sie ihren Landesrekord verbessern möchte. Trotz kleiner Unsicherheiten während der Kür löste Lara die Aufgabe souverän und erreichte ihr Vorhaben. Dieser Landesrekord und viele persönliche Bestleistungen zeigten, dass man mit der nötigen Energie, Kampfgeist, Konzentration und Ehrgeiz sehr gute Leistungen erreichen kann.

Am 11. November findet in Schwerin der Ländervergleich zwischen Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern statt. Es ist der letzte Wettbewerb in dieser Saison. Die Trainer werden bis dahin ihre Schützlinge konsequent auf den Wettbewerb vorbereiten, um ein gutes Gesamtergebnis zu erzielen.



Persönliche Bestleistungen: Greta Kuhlmann (Schülerinnen D), Jannik Johann Malsy (Schüler D), Sophia Schiller, Charlotte Hartwig (Schülerinnen U11), Tore Karschunke (Schüler U11), Fridolin Pernack (Schüler U13), Lilli Saphira Oceana Dammann, (Juniorinnen U19)



Landespokalsieger wurden: Kuhlmann, Birte (Schülerinnen D), Malsy, Jannik Johann (Schüler D), Sophia Schiller (Schülerinnen U11), Tore Karschunke (Schüler U11), Ahrend, Marlene (Schülerinnen U13), Pernack, Fridolin (Schüler U13), Schiller, Anna (Schülerinnen U15), Schäfer, Lara (Juniorinnen), Matiaschek, Isabell (Frauen), SV Einheit Güstrow (4-er Einradfahren Juniorinnen).