WM-Gürtel der WBA : Ring-Comeback für Brähmer in Sicht

Der Revanchekampf um den WM-Gürtel der WBA im Halbschwergewicht gegen Nathan Cleverly lässt offenbar weiter auf sich warten. Das für den 15. Juli erhoffte Ring-Comeback ist definitiv vom Tisch. Dennoch ist Ex-Weltmeister Jürgen Brähmer dieser Tage allerbester Dinge. Und das liegt beileibe nicht allein daran, dass er vom positiven Ausgang der WM-Titelverteidigung seines Schützlings Tyron Zeuge gegen den Engländer Paul Smith heute in einer Woche in Wetzlar felsenfest überzeugt ist.

Für die gute Laune des 38-Jährigen sorgt insbesondere ein Angebot ihn selbst betreffend, das er derzeit auslotet. Wobei „auslotet“ schon eher verniedlichend dafür steht, was aktuell hinter den Kulissen passiert. „Meine Anwälte und ich haben am Donnerstag in Berlin sechs Stunden lang Vertragsverhandlungen geführt, denn ich möchte unbedingt, dass, wenn ein Vertrag unterzeichnet wird, dies nach deutschem Recht passiert. Und das dauert halt“, berichtete der Schweriner gestern. Dabei geht es laut Brähmer „einerseits um ein lukratives Kampf-Angebot für mich, denn nach dem Cleverly-Kampf vom 1. Oktober 2016 wird es höchste Zeit, dass ich wieder im Ring stehe. Zugleich geht es aber auch um eine langfristig ausgerichtete Zusammenarbeit, die dem Boxen in Schwerin interessante Perspektiven eröffnen könnte.“

Um wen es sich bei dem potenziellen Vertragspartner handelt, wollte Jürgen Brähmer gestern noch nicht verraten, nur so viel: „Wenn wir zu einer Einigung kommen, wird das Ergebnis Anfang Juli in Monaco verkündet. Ich bin bester Hoffnung, dass wir uns einig werden. Wir liegen in unseren Vorstellungen gar nicht mehr weit auseinander“, sagte er und fügte augenzwinkernd hinzu: „Und der Saal in Monaco ist auch schon gebucht.“









von Ralf Herbst

erstellt am 10.Jun.2017 | 08:00 Uhr