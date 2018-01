Box-Bundesliga : Traktor zahlt Lehrgeld in der Liga

vergrößern 1 von 1 Foto: Dietmar Albrecht 1 von 1

von Ralf Herbst

erstellt am 14.Jan.2018 | 21:00 Uhr

Der Weg zum angestrebten Meisterschaftsfinale ist für Bundesliga-Rückkehrer BC Traktor Schwerin schon nach dem ersten „Spieltag“ ein sehr weiter geworden. Vor rund 1400 Zuschauern in der Schweriner Palmberg-Arena musste sich die Boxstaffel von Trainer Sebastian Zbik am Samstagabend den Gästen vom BSK Hannover-Seelze mit 11:13 geschlagen geben.

Nur drei der acht Traktor-Boxer konnten den Ring als Sieger verlassen. Und es dauerte bis zum Halbschwergewicht, dem sechsten der acht Kämpfe, ehe die Fans an diesem stimmungsvollen und dank der Band Sconehead abwechslungsreichen Abend erstmals Grund zum Jubeln hatten. Der deutsche Meister Xhek Paskali, in Stuttgart zu Hause, besiegte den für Seelze boxenden deutschen WM-Starter Ibragim Bazuev. Der musste in Runde zwei wegen eines Achillessehnenrisses aufgeben und gleich nach Hamburg zur OP.

Obwohl er bis dahin schon der bessere Mann gewesen war, zeigte sich Paskali noch nicht zufrieden. „Ich habe zuletzt viel mit Profis über mehr als drei Runden trainiert. Daher begann ich zu verhalten. Das muss ich ändern“, sagte er.

Von Anfang an Vollgas gab hingegen im Schwergewicht Keni Aliu (BCT). Der erst 18-jährige Finne nahm gegen den acht Jahre älteren Eugen Weigel sein Herz in beide Fäuste und durfte sich am Ende des mit Ringereinlagen gespickten Kampfes über einen knappen Punktsieg freuen.

Am Sieg von Viktor Vhykryst (BCT) über seinen ukrainischen Landsmann Oleksandr Babych gab es im abschließenden Kampf des Tages nichts zu deuteln. Jedoch hat sich der Superschwer-Europameister – sagen wir es mal so – noch einige Steigerungsmöglichkeiten offengelassen.

Bis zum erwähnten Aliu-Kampf – da stand Schwerins Niederlage bereits fest – hatte die Traktor-Staffel beim Hamburger Kampfgericht nichts zu lachen. Sowohl Traktors finnischer Leichtgewichtler Arslan Kataev (gegen U22-Europameister Yuriy Chestak) als auch Mittelgewichtler Brian Hellwig (gegen Andrey Merzlykov) hatten sich nicht als Verlierer gesehen. „Die erste Runde war meine, die zweite habe ich abgegeben. Das war korrekt. Aber die dritte habe ich nicht verloren“, sagte Kataev. Und Hellwig meinte: „Es war ein enger Kampf, den man aber auch andersherum geben kann. Und zu Hause gewinnst du den eigentlich.“

Trainer Sebastian Zbik hielt sich mit Kritik an den Referees zurück. „Wir waren sicherlich nicht vom Glück begünstigt“, sagte der 35-Jährige nur mit versteinerter Miene – und blickte gleich nach vorn: „Wir sind jetzt in der Bundesliga angekommen und wissen, woran wir zu arbeiten haben.“

Und Prof. Jens Harder, Mitorganisator und Hauptsponsor des Bundesligaauftritts des BC Traktor, ergänzte: „Schade, dass es nicht zum Sieg gereicht hat. Aber ich denke, die Fans haben dennoch einen tollen Boxabend erlebt.“

BC Traktor Schwerin - BSK Hannover-Seelze 11:13 56 kg: Mahmedow - Sharafa 0:3; 60 kg: Khataev - Chestak 1:2; 64 kg: D. Gashi - Khartsyz 0:3; 69 kg: A. Gashi - Schachidov 0:3; 75 kg: Hellwig - Merzlyakov 1:2; 81 kg: Paskali - Bazuev RSC/V 2. Rd. 91 kg: Aliu - Weigel 2:1; 91+ kg: Vhykryst - Babych 3:0.(Erstgenannte alle BC Traktor) Weiter boxten: UBV Schwedt - Hertha BSC 8:16.