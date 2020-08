Fussball : Turbo-Dribbler in der Eistonne

Pampows schnellster Flügelstürmer Daniel Olaoye kommt aus London: Der Brite trinkt täglich fünf Tassen Tee und legt Wert auf Regeneration

von Marco Dittmer

20. August 2020, 16:31 Uhr

Kulturschock: Aus einer der größten Metropolen der Welt hat es den Londoner Daniel Olaoye ins beschauliche Westmecklenburg verschlagen. Doch zufällig war das nicht. Im Gegenteil. Der Turbo-Dribbler, der im Oberligateam des MSV Pampow wohl auf Anhieb der schnellste Spieler sein dürfte, hat sich selbst gemeldet, um bei den Piraten anzuheuern. „Plötzlich war eine E-Mail in unserem Posteingang und der Absender war Daniel Olaoye. Unser Co-Trainer Björn Hecht hat dann Kontakt mit ihm aufgenommen und ein paar Wochen später stand er dann wirklich bei uns auf der Matte“, sagt Trainer Ronny Stamer über die kuriose Verpflichtung des Engländers. „Ich will mich entwickeln und noch Ziele erreichen. Vielleicht schaffe ich es noch zum Profi“, sagt Daniel Olaoye als er aus seiner kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung am Kegel in Pampow auf einen grünen Hinterhof schaut. Gemütlich hat er es sich eingerichtet nach seinem Umzug aus der Weltstadt aufs Dorf. Zur Gemütlichkeit gehört bei ihm das Tässchen Tee. Typisch britisch. „Es sind fünf Tassen am Tag. Wie zu Hause“ sagt der Engländer in Pampow.

In seiner Heimat ist der 23-jährige Rechtsbeiner mit der Wahnsinns-Geschwindigkeit kein Unbekannter. Zumindest medial. Seinen Profilen in sozialen Netzwerken folgen mehr als zehntausend Interessierte. Nicht zuletzt, weil sein Bruder David Fußballprofi in Norwegen ist und auch Daniel den Kontakt zu Größen wie Jadon Sancho von Borussia Dortmund pflegt. Auch Daniel Olaoye selbst war zum Probetraining bei den Borussen – allerdings bei der U23. Geklappt hat es dort nicht auf Anhieb, gute Kritiken bekam er trotzdem. „Ich wollte gern in Deutschland spielen und habe es dann einfach mal beim MSV Pampow probiert. Ich freue mich, dass es gelungen ist“, sagt der Sprinter, der es liebt, seine Gegenspieler zu umkurven. Im Training ist er zum Teil so schnell, dass man meinen könnte, ihm brennen beinahe die Socken. Gut, dass der Verein in die anstrengende Vorbereitung die Regeneration in einer Eistonne vorgesehen hat. Dort steht der Vorzeigeathlet muskelbepackt und strahlt über das ganze Gesicht. „Fühlt sich gut an“, sagt Olaoye und steckt mit seiner guten Laune auch seine Mitspieler an.

Auch wenn es nach dem ersten Spiel der Oberliga gegen Aufsteiger SFC Stern Berlin beim 0:2 noch nicht viel zu lachen gab, bleiben die Pampower mit ihrem neu formierten Team optimistisch. Auch weil sie Daniel Olaoye persönlich noch einiges zutrauen. „Der Junge wird seinen Weg machen. Wenn er sich weiter gut einfügt, Abläufe versteht, besser Deutsch spricht und noch zielstrebiger spielt, werden wir noch viel Freude an ihm haben“, sagt Trainer Stamer.

Auch am Sonntag beim Auswärtsspiel in Seelow ist der Engländer fest im Kader der Piraten eingeplant. Wenn um 14 Uhr angestoßen wird, soll er in der Offensive der Pampower wirbeln. „Wir werden zum vergangenen Spiel sicher etwas umstellen, aber Daniel wird seinen Platz finden“, sagt der Coach. Neben ihm auf dem Platz könnten noch weitere Neuzugänge stehen. Allerdings stand bis Donnerstag noch nicht fest, ob die zwei weiteren Kicker, die die Pampower verpflichten wollen, auch bis zum Wochenende gemeldet werden können. Insgesamt werden es aber sieben Zugänge sein, die den neuen und jungen Weg mitgehen sollen. Ziel am Sonntag ist das Entführen eines Punktes. „Wenn es mehr wird, würden wir uns mit Sicherheit riesig freuen. Wir wissen aber auch, dass wir mit den Jungs Geduld haben müssen“, so Stamer. Geduld ist die Sache von Daniel Olaoye allerdings nicht. Der Fitness-Fanatiker, der stundenweise beim Hauptsponsor im Lebensmittelmarkt arbeitet, trainiert täglich mehrmals. Kein Wunder – er will noch groß rauskommen.