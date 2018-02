Handball : Vier-Punkte-Wochenende

Mecklenburger Stiere II gewinnen erst gegen Warnemünde und tags darauf auch gegen Stavenhagen

28. Februar 2018, 23:49 Uhr

Die zweite Mannschaft der Mecklenburger Stiere musste am vergangenen Wochenende in der Handball-MV-Liga gleich doppelt ran. Am Freitagabend gastierte zunächst der SV Warnemünde in der Erich-Kästner-Halle, tags darauf empfingen die Schweriner dann noch den Stavenhagener SV. Am Ende wurden beide Gast-Mannschaften mit einer Niederlage wieder nach Hause geschickt.

Mit einem vollen Kader erarbeiteten sich die Stiere dank einer aggressiven Abwehr mit Robert Heinemann im Tor am Freitagabend gegen Warnemünde beim 10:5 einen kleinen Vorsprung. Da die Gastgeber allerdings anschließend zu viele hundertprozentige Chancen liegen ließen und sich technische Fehler häuften, ging es nur mit einer 11:9-Führung in die Pause.

Im zweiten Durchgang erwischten die Stiere wieder den besseren Start und wieder verspielten sie ihren Vorsprung. Beim 20:20 (56.) glich Warnemünde erstmals aus. In der nervenaufreibenden Schlussphase behielten die Schweriner am Ende mit einem 22:21 die Oberhand, weil Torwart Martin Fischer den entscheidenden Siebenmeter hielt.

Nicht einmal 24 Stunden später gelang mit einem von Anfang an ungefährdeten 27:20-Sieg gegen den Stavenhagener SV der zweite Stiere-Coup an diesem Wochenende. Nach einem kurzen Abtasten und dem Wecken der müden Beine zogen die Schweriner das Tempo an und gingen mit 15:9 in die Halbzeit.

Zu Beginn der zweiten Hälfte versuchten die Gäste noch einmal, alles in die Waagschale zu werfen. Doch die sehr gut stehende Abwehr vereitelte einen Angriff nach dem anderen. Oftmals waren die Gastgeber im Angriff nur mit unfairen Mitteln zu stoppen. Pascale Stender zeigte aber, wie sicher er vom Siebenmeter-Strich ist, Er brachte acht von neun Strafwürfen im gegnerischen Tor unter. So verwalteten die zweiten Stiere den Vorsprung bis zum Ende und kletterten mit nun vier Zählern mehr in der Tabelle auf den achten Platz.





Stiere II gegen Warnemünde: Heinemann, Wolff, Fischer – Wrede 1, Wenzke 5, Jesse 5, Stender 3, Röhrdanz, Köhler, Mulsow, Finkenstein 3, Dakowski, Spitsyn 1, Krutzky 7.







Stiere II gegen Stavenhagen: Heinemann, Roberto Wolff – Wrede 3, Wenzke 2, 2, Stender 9/8, Köhler, Mulsow 3, Finkenstein 3, Spitsyn 5.