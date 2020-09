Tischtennis : Zurück im MV-Oberhaus

Tischtennis-Verbandsliga MV nach zwei Jahren Abstinenz wieder mit Schweriner Beteiligung

von Hagen Bischoff

15. September 2020, 18:11 Uhr

Nach zwei Jahren Abstinenz meldet sich der Schweriner Tischtennis zurück in die höchste Spielklasse Mecklenburg-Vorpommerns. Und der Verbandsliga-Aufsteiger vom TTC Schwerin geht mit einigen Ambitionen in die neue Spielzeit.

„Wir haben eine gute Truppe und sind selbstbewusst genug, um zu sagen, dass wir gegen jede Mannschaft unsere Chancen haben. Ich denke nicht, dass wir um den Klassenerhalt spielen werden“, gibt Christian Becker zu verstehen. Die Schweriner wollen oben mitspielen und sehen den 1. TTC Greifswald und den TSV Rostock Süd II als ihre stärksten Konkurrenten. Ob es am Ende gar zu einem möglichen Titel reicht, muss sich natürlich erst einmal zeigen.

Der TTC hat sich allerdings gut verstärkt, mehr als die anderen Vereine in der Liga. Das Gerüst bilden dabei Marcin Jarkowski und Robert Kedziora. Die neue Nummer eins zählte dabei vor Jahren einmal zur erweiterten Spitze Polens und kennt MV aus früheren Jahren noch bestens. Jarkowski spielte unter anderem fünf Jahre in der Oberliga für den TSV Rostock Süd und für den VfL Schwerin. Robert Kedziora spielte ebenfalls bereits in der Oberliga (Berlin) und wechselte vom TTC Kröpelin in die Landeshauptstadt.

Als Nummer drei geht mit Christian Becker ebenso ein oberligaerfahrener Spieler an den Start. Becker blieb als einziger Landesliga-Akteur in der vergangenen Saison ungeschlagen und spielt nun zusammen mit Björn Gabler im mittleren Paarkreuz. TTCs neuer Kapitän ist auch gleichzeitig ein Neuling im Team. Andreas Meyer kommt, wie auch Kedziora, aus Kröpelin nach Schwerin. Auch er kann bereits zwei Jahre „Oberliga“ nachweisen. Gerrit Eggers komplettiert das Team als Nummer sechs.

Der Startschuss für die neue Saison fällt für den TTC Schwerin am Wochenende mit einem Doppelspieltag. Erst geht es zum Blesewitzer SV, anschließend gastiert man wenige Stunden später beim TTC Greifswald II. Den ersten Heimauftritt haben Meyer, Becker, Gabler und Co. dann am 3. Oktober gegen Medizin Stralsund. „Wir wollen zum Auftakt natürlich beide Spiele gern gewinnen. Spätestens nach dem Spiel gegen Stralsund wissen wir in etwa, wo wir stehen“, gibt Christian Becker eine Marschroute für den Auftakt vor.