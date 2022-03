Bowling in Rostock : 1. BC erster Tabellenführer der 1. Division der 2. Bundesliga

Endlich wird nach zwei Jahren Pause auch wieder in der 2. Bundesliga der Damen gespielt, und die Rostockerinnen nehmen – obwohl sie „Lehrgeld“ zahlen mussten – gleich mal den ersten Platz ein.

Rostock | Die Mädels um Kapitän Stefanie Rose vom 1. BC Rostock treten in der 1. Division an. Am Sonnabend wurde in Wildau beim Brandenburger Sport- und Ruder- Klub 1883 gespielt und gewonnen. Das brachte drei Wertungs- und 32:8 Spielpunkte. Am Sonntag ging es zu BowlHouse Berlin (BHB) 2001. Hier erreichten die Ostseestädterinnen nur 17 Spiel- und keine Wertung...

