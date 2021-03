Eishockey in Rostock : Die REC Piranhas zeigen eine inakzeptable Leistung

„Für ein Sechs-Punkte-Spiel ist so etwas nicht zu akzeptieren“, sagte Trainer Chris Stanley zum 2:5 gegen Diez-Limburg.

Rostock | 2:5 (1:3, 0:2, 1:0) – die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs verloren am Sonntag ihr Heimspiel der Oberliga Nord in der Eishalle Schillingallee gegen die EG Diez-Limburg. Dienstag um 19 Uhr treten sie bei den Saale Bulls des MEC Halle 04 an. „Wir zeigten ein gutes Teamspiel mit viel Geschwindigkeit. Wir hatten ein paar kleine Probleme mit un...

