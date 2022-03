Fußball in Rostock : 5:3-Spektakel beim Duell Rethwisch gegen Gelbensander Grashopper

Im Fußball-Kreis Warnow fanden weitere Testspiele statt, und an diesem Wochenende wird trotz diverser Corona-Absagen auch in der Landesklasse wieder um Punkte gekickt.

Rostock | Der ESV Lok Rostock II unterlag im Test der SG Wöpkendorf II 1:2. Tobias Gottschalt (Lok II): „Das 1:2 in der Nachspielzeit ist sehr bitter, weil wir in einem engen Spiel gerade in Halbzeit zwei die besseren Chancen hatten.“ Der PSV Rostock II schlug die BSG Scanhaus Marlow mit 5:0. Ronny Niemann (PSV II): „Wir haben effektiv unsere Chancen genutzt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.