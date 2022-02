Handball in Rostock : Vorbildliche Moral: Alle bei Empor kämpfen für Robin Breitenfeldt

Der Spielmacher scheidet beim 28:26 im Spiel der 2. Bundesliga beim HSC 2000 Coburg mit einer Knieverletzung aus. Eine MRT-Untersuchung wird Klarheit über die Schwere der Blessur bringen.

Rostock | Zusammenhalt – das Für- und Miteinander in der Bewältigung von Herausforderungen – ist eines der vom Handball-Zweitligisten HC Empor Rostock unterstützten Ziele. Und genau das hat das Team von Cheftrainer Till Wiechers am Sonnabend beim 28:26 (13:15)-Auswärtserfolg über den HSC 2000 Coburg in eindrucksvoller Weise demonstriert. Mit einer Wahnsinns-...

