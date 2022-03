Handball in Rostock : B-Jugend des RHC fährt Doppelsieg gegen den HC Rödertal ein

Die gleichaltrigen Jungen des HC Empor II in der Oberliga Ostsee-Spree waren ebenfalls erfolgreich, gewannen 30:26 beim VfL Lichtenrade. Hingegen unterlagen die Männer des Bad Doberaner SV knapp mit 28:29 beim BTV 1850.

Rostock | Die Handball-Mädchen der B-Jugend des Rostocker HC trafen am Wochenende in der Regionalliga Nordost zweimal auf den gleichen Kontrahenten. Rostocker HC – HC Rödertal 30:25 (13:11) Das Potenzial des zumeist jüngeren Jahrgangs des RHC ist höher, als es das Ergebnis aussagt. Das 7:3 (11.) war ein verheißungsvoller Start, die Abwehr stand, was aber ...

