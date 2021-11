Basketball : 91:77 – Die Rostock Seawolves bezwingen Phoenix Hagen

Vor 2500 Zuschauer in der ausverkauften Stadthalle lassen die Rostock Seawolves in der 2. Basketball-Bundesliga ProA Phoenix Hagen keine Chancen und feiern den fünften Sieg in Serie.

Rostock | Sechster Saisonsieg für die Rostock Seawolves: Mit 91:77 (18:19, 26;18, 34:19, 13:21) bezwingen die Norddeutschen vor 2500 Zuschauern in der ausverkauften Stadthalle Phoenix Hagen und bleiben in der Erfolgsspur. Weniger als 48 Stunden nach dem 89:65-Erfolg im Nordderby bei den Itzehoe Eagles kamen die Wölfe vor 2500 Zuschauern in der heimischen Sta...

