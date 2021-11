Basketball : Die Rostock Seawolves holen den sechsten Sieg in Serie

Mit 95:79 setzten sich die Norddeutschen bei den gastgebenden Falcons durch und festigen ihren Platz in der Spitzengruppe der 2. Bundesliga ProA.

Nürnberg/Rostock | Die Rostock Seawolves haben in der 2. Basketball-Bundesliga ProA den sechsten Erfolg in Serie gefeiert. Am Sonntag setzten sich die Norddeutschen mit 95:79 (27:20, 22:18, 22:21, 24:20) bei den Nürnberg Falcons durch und behaupteten mit jetzt sieben Siegen aus neun Saisonspielen ihren Platz in der Spitzengruppe. Aktuell sind sie hinter Science City Jen...

