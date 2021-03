Basketball in Rostock : Seawolves haben Phoenix Hagen zu Gast

Die Ostseestädter wollen im Nachholspiel am Mittwoch ab 19.30 Uhr den elften Sieg im zwölften Heimspiel einfahren.

Rostock | Noch fünf Partien stehen für die Rostock Seawolves in der Hauptrunde der 2. Bundesliga ProA noch auf dem Plan, ehe es ab dem 17. April mit einem veränderten Play-off-Modus um den Aufstieg in der Basketball-Bundesliga weitergeht. Weiterlesen: Veränderter Play-off-Modus sorgt für Verärgerung in Rostock Am Mittwoch ab 19.30 Uhr haben die Norddeutsc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.