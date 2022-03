Basketball in Rostock : Seawolves wollen Gegner Ehingen Urspring und Corona trotzen

Der Spitzenreiter der 2. Bundesliga ProA hat ein Corona-bedingte Ausfälle zu beklagen, will aber gegen das Tabellenschlusslicht den zwölften Sieg im 15 Heimspiel.

Rostock | Tabellarisch sind die Vorzeichen klar: Der Letzte Ehingen Ursprung (ein Sieg in 25 Partien) tritt am Sonntag ab 16.30 Uhr beim Spitzenreiter Rostock Seawolves (20 Siege in 26 Partien) an. Doch für Seawolves-Coach Christian Held ist die Rechnung vor dem 29. Spieltag der 2. Basketball-Bundesliga ProA lange nicht so einfach. „Wenn wir schon so anfangen, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.