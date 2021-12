Basketball : Rostock Seawolves können Vereinsrekord einstellen

Die Ostseestädter reisen mit dem Rückenwind von neun Siegen in Serie zum Auswärtsspiel in der 2. Bundesliga ProA bei den Eisbären Bremerhaven.

Rostock | Die Rostock Seawolves surfen derzeit auf seiner Euphoriewelle durch die 2. Basketball-Bundesliga ProA. Das 91:81 gegen die Gladiators Trier war bereits der neunte Erfolg in Serie. Vereinsrekord sind zehn Siegen am Stück, erreicht in der vergangenen Saison. „Das ist für uns aber keine zusätzliche Motivation. Bremerhaven ist eines der Top-Teams der Liga...

