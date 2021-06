Beachsoccer Team Germany : Klassenerhalt gesichert, Weltmeisterschaft im Blick

Durch einen Sieg in der Verlängerung gegen Aserbaidschan hat Deutschland den Abstieg aus der A-Division der Euro Beach Soccer League verhindert. Nun geht es direkt weiter mit der Qualifikation für die Weltmeisterschaft.

Nazaré | Ein Tor in letzter Sekunde dem Beach Soccer Team Germany am Sonnabend den Klassenerhalt in der A-Division der Euro Beach Soccer League (EBSL) gesichert. Joscha Metzler vom Ibbenbürener BSC traf in der letzten Sekunde der Verlängerung mit einem fulminanten Distanzschuss zum 5:4 gegen Aserbaidschan, was in der Gruppe Platz 3 sicherte. In der Gesamtwertu...

