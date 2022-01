Handball in Rostock : Empors Bundesliga-Jugend vergibt allein sieben Hundertprozentige

So gab es am Sonntag in der Fiete-Reder-Halle Marienehe gegen den VfL Horneburg eine vermeidbare 24:27-Niederlage. Zur Pause hatten die Blau-Gelben noch mit 15:13 geführt.

Rostock | Wer seine Chancen nicht verwandelt, hat schlechte Karten. So geschehen am Sonntag in Marienehe in der Hauptrunde B der Handball-Jugend-Bundesliga beim Spitzenspiel der Staffel 1 zwischen dem vormals Dritten HC Empor und dem Zweiten VfL Horneburg. Die Rostocker vergaben beim 24:27 (15:13) allein sieben sogenannte Hundertprozentige und verpassten dadurch einen durchaus möglichen Sieg. Die Jugend des HC Empor ist Kandidat der NNN-Sportlerumfrage. Zur Abstimmung Symptomatisch für die Abschlussschwäche der Hausherren war die Schlussphase. Da hatte sich das Team um Kapitän Alexander Schütze von 21:24 (49.) wieder auf ein Tor herangekämpft, musste der Kontrahent nach einer Zwei-Minuten-Strafe eigentlich „wackeln“, doch Luis Gunnar Erchen machte beim Wurf einmal mehr die Augen zu, scheiterte am gegnerischen Keeper. Das wiederholte Geschenk ließ sich der VfL nicht nehmen. In Unterzahl stand es auf einmal 23:25 und Sekunden später 23:26 (57.) für die Gäste. Bis zum 19:17 (38.) den Favoriten ganz schön geärgert Dabei hatte der HC Empor in den ersten 30 Minuten und bis zum 19:17 (38.) den Favoriten ganz schön ärgern können. Die Abwehr stand, Victor Malchow und später Leon Johannisson vernagelten mit vor der Pause elf gehaltenen Bällen das Gehäuse. Im Positionsangriff wurde überlegt agiert und eine Effektivität von knapp 60 Prozent hingelegt. Kein Wunder, dass Horneburgs Coach Stefan Hagedorn nach dem Sprung der Hansestädter vom 5:6 (12.) zum 9:6 (17.) eine Auszeit nahm. Die offensive Wucht des HCE unterbrach er aber damit nicht. Insgesamt sieben Angriffe in Folge konnte Rostock abschließen. Das sollte sich allerdings nach dem 19:17 (38.) des nunmehr Tabellenvierten und einer weiteren Horneburger Auszeit ändern. Der HCE geriet ins Schlingern, stellte sich mit schlechten Abschlüssen, technischen Fehlern und einer sich hieraus ergebenden Effektivität von nur noch 35 Prozent selbst ein Bein. Da war weit mehr drin! HC Empor: Malchow, Johannisson – Schütze 8, Ebert, Erchen 2, Saß 3, Funke 6/4, Brüggmann, Schulz, Allwardt, Eichhorn, Stolz 1, Wittkopp 1, Scheminski 3 ...

