Ringen in Rostock : Corona führt zum Ausfall des Final-Hinkampfs der Brandenburgliga

Das Duell zwischen der KG Küstenringer und der zweiten Mannschaft des RC Germania Potsdam, das am Sonnabend ab 17 Uhr in der Sporthalle Kopenhagener Straße in Lütten Klein stattfinden sollte, musste abgesagt werden.

Rostock | „Kampfrichter Martin Buhz hat Corona, zudem sind mindestens zwei unserer Sportler betroffen. Deswegen mussten wir die Reißleine ziehen“, informierte Stefan Pentschew, Abteilungsleiter Ringen des SV Warnemünde. Damit wäre der Vergleich offiziell 0:40 verloren, „aber wir hoffen“, so Pentschew, „dass wir es im Gespräch mit den Potsdamern hinbekommen, ...

