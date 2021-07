Goalball in Rostock : Reno Tiede und Felix Rogge stranden in Istanbul

Das deutsche Nationalteam gewinnt den Türkei-Cup, verpasst jedoch auf der Rückreise einen Anschlussflug und verbringt eine Nacht im Hilton-Hotel am Bosporus.

Rostock | Nach einem gelungenen Trainingslager und dem Gewinn des Türkei-Cups in Ankara machte die deutsche Goalball-Nationalmannschaft mit den beiden Rostockern Reno Tiede und Felix Rogge vom RGC Hansa am Sonntagabend noch ein bisschen unfreiwillig Sightseeing in Istanbul. „Wir hatten unseren Anschlussflug verpasst und die türkische Fluggesellschaft hat uns ...

