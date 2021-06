Triathlon in Rostock : 70.3-EM in Helsingør – das war nicht der Tag von Michael Raelert

Mit einem Rückstand von 13 Minuten auf Sieger George Goodwin (Großbritannien) kam er am Sonntag nach den 1,9 Kilometern Schwimmen, 90 Kilometern Radfahren und 21,1 Kilometern Laufen als Dreizehnter ins Ziel.

Rostock | Triathlon-Profi Michael Raelert kommt einfach nicht in die „Puschen“. Zwar jagt ein Camp im Chiemgau das andere, doch Leistungszuwächse in der dritten Disziplin Laufen sind im Wettkampf nicht erkennbar. So auch bei der Ironman-70.3-Europameisterschaft am Sonntag im dänischen Helsingør. Beim Erfolg des Briten George Goodwin (3:38:58 Stunden) vor Tit...

