Handball in Rostock : Der Nachwuchs des HC Empor und Rostocker HC im Dauereinsatz

HCE-Jungen beim Doppelstart 30:24 in Aue und 34:27 in Dresden erfolgreich. RHC-Mädchen sind am Mittwoch schon wieder dran.

Rostock | „Unser Team will den Doppelstart so an...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.