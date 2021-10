Fußball : Rostocker FC ist klarer Favorit gegen Kellerkind MSV Neuruppin

Der RFC will mit dem nächsten Heimsieg die Spitze der Oberliga Nordost/Nord festigen.

Rostock | Der Rostocker FC (21 Punkte bei 20:4 Toren) grüßt nach acht Spielen von der Tabellenspitze der Fußball-Oberliga Nordost/Nord. Das Team von RFC-Trainer Vladimir Liutyi zeigte in den vergangenen Wochen starke Leistungen und liegt vier Zähler vor dem Greifswalder FC. Weiterlesen: RFC festigt mit 5:0 in Pampow die Tabellenspitze Am Sonnabend um 14 U...

