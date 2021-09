Fußball : Der Rostocker FC übernimmt die Spitze der Oberliga Nordost/Nord

Der RFC bezwingt Blau-Weiß Belrin mit 3:1. während der FC Hansa Rostock II mit 0:4 gegen Stendal verliert.

Rostock | Der Rostocker FC setzte seinen starken Lauf in der Fußball-Oberliga Nordost/Nord fort und ist nach dem 3:1 gegen Blau-Weiß 90 Berlin, dem sechsten Sieg im siebenten Saisonspiel, erstmals in der Vereinsgeschichte Tabellenführer in dieser 5. Liga, da Zehlendorf gestern gegen Torgelow 0:3 unterlag. Starke erste Hälfte Vor allem in der ersten Hälfte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.