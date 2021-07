Leichtathletik in Rostock : Speerwerfer Eric Frank steht vorm ersten internationalen Einsatz

Der 19-jährige Speerwerfer ist am Donnerstag ab 18.50 Uhr in der Qualifikation bei den U20-Europameisterschaften in Tallinn gefordert.

Rostock | Aufregung, Vorfreude, Erwartungshaltung und Stress: Speerwerfer Eric Frank muss am Donnerstag ab 18.50 Uhr bei der Qualifikation bei den U20-Europameisterschaften in Tallinn eine Menge unter einen Hut bringen. Für den 19-jährigen ist es die erste internationale Bewährungsprobe. „Ich denke, dass es ein großer Cocktail an Emotionen und Gefühlen wird, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.