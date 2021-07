Speerwurf in Rostock : Mark Frank ist als Trainer bei Olympia dabei

Als Aktiver hat es der 44-Jährige nicht zu den Spielen geschafft. In Japan ist er jetzt als Bundescoach Speerwurf Frauen dabei.

Rostock | Wenngleich Mark Frank, Speerwurf Bundestrainer Frauen, sich bereits seit dem Wochenende in Japan befindet, will beim 44-Jährigen noch keine richtige Olympia-Stimmung aufkommen. Das liegt nicht nur an den strikten Corona-Vorschriften oder den fehlenden Zuschauern sondern auch in erster Linie daran, dass sich der Rostocker mit den Speerwerfern um die Go...

