Handball in Rostock : Der SV Warnemünde und der HC Empor II treffen sich zum Derby

Nach zwei Jahren Unterbrechung kommt es am Sonnabend wieder zum prestigeträchtigen Duell

Rostock | In der Vergangenheit ein Highlight waren in der MV-Liga der Handballmänner stets die Stadtderbys zwischen dem SV Warnemünde gegen den HC Empor Rostock II. Nach zwei Jahren Unterbrechung, die sich aus dem Abstieg der Rostocker ergab, steht nun am Sonnabend das nächste Aufeinandertreffen beider Teams an. Ab 16.15 Uhr wird in der Sporthalle Gerüstbauerri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.