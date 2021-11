Goalball in Rostock : Nach „absolut krankem Fight“ spielt Deutschland nun um Bronze

Der Titelverteidiger von Rostock 2019 ist entthront. Er hat bei der Europameisterschaft in Samsun sein Halbfinale „nach einem absolut kranken Fight“, so der hiesige „Mister Goalball“ Reno Tiede, knapp verloren.

Rostock | Damit stehen die deutschen Goalballer am Freitag um 15.15 Uhr Ortszeit (13.15 MEWZ) im Spiel um Bronze gegen Gastgeber Türkei, der den Ukrainern 1:4 unterlag. Es ist die Neuauflage des Duells um Platz drei von der EM 2013. Die Türken, die auch seinerzeit, in Konya, Heimvorteil hatten, gewannen 4:3. Heute soll Revanche genommen werden. Am Donners...

