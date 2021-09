Fußball in Rostock : Die A-Junioren des FC Hansa bejubeln ihren ersten Saisonsieg

Mit 4:2 setzten sie sich im Volksstadion gegen den bis dato noch ungeschlagenen FC Viktoria 1889 Berlin durch. Die B-Junioren des Vereins bekamen hingegen von Hertha BSC Berlin beim 0:7 eine Lehrstunde erteilt.

Rostock | Endlich die ersten Punkte in der Bundesliga Nord/Nordost! „Das war spielerisch sicherlich nicht unsere beste Leistung, dennoch ist dieser Dreier für uns natürlich sehr wichtig“, sagte Trainer Uwe Ehlers nach dem 4:2 (1:0) seiner A-Junioren-Fußballer des FC Hansa am Sonnabend im Volksstadion gegen den bis dato noch ungeschlagenen FC Viktoria 1889 Be...

