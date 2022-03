American Football : Heimauftakt 2022 der Rostock Griffins im Ostseestadion

Die vierte Partie der Greife in Ostseestadion wird am 28. Mai unter Flutlicht ausgetragen. Gegner ist Nordrivale Lübeck Cougars.

Rostock | Ostseederby im Ostseestadion: Zum ersten Heimspiel der neuen Saison in der German Football League 2 Nord treffen die Rostock Griffins am 28. Mai (Kick-off: 18.30 Uhr unter Flutlicht!) im Ostseestadion auf den Nord-Rivalen Lübeck Cougars. Es wird der vierte Gang der Greife in das größte Stadion von Mecklenburg-Vorpommern. Zwei Siegen steht eine Niederl...

