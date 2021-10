Basketball : Zweiter Saisonsieg für die Rostock Seawolves

Mit 95:83 gewinnen die Ostseestädter am 4. Spieltag der 2. Bundesliga ProA beim Team Ehingen Urspring.

Ehingen | Aufatmen bei den Rostock Seawolves: Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge sind die Hansestädter am 4. Spieltag der 2. Basketball-Bundesliga ProA in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Beim Team Ehingen Urspring gelang ein 95:83 (29:26, 22:19, 26:26, 18:12)-Auswärtserfolg. „Nach zwei verlorenen Spielen hat man uns die Verunsicherung etwas angemerkt, aber...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.