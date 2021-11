Fußball in und um Rostock : Die Nachholspiele im Kreis Warnow in der Übersicht

In der Kreisklasse II kam es zum Stadtderby TSV 2011 gegen IFC II. Die Gastgeber gewannen mit 2:1. In der Staffel I feierte der Nienhäger SV beim 2:2 gegen den FSV Nordost III den ersten Punkt seiner Vereinsgeschichte.

Rostock | Am Wochenende fanden im Kreisfußballverband Warnow sieben Nachholspiele statt. In der Staffel I der Kreisoberliga verbesserte sich der FSV Rühn durch ein 2:1 gegen Klein Belitz auf den zweiten Tabellenplatz. In der Staffel III schob sich der FSV Dummerstorf 47 durch einen souveränen 5:1-Erfolg beim SV Union Sanitz 03 auf Rang zwei. In der Kreisk...

