Rostock Seawolves : Wölfe feiern Rekordsieg gegen Schwenningen

Noch nie haben die Seawolves in ihrer ProA-Geschichte einen höheren Sieg eingefahren als gegen die Panthers.

Rostock | Die Rostock Seawolves haben gegen die Panthers aus Schwenningen einen Rekordsieg gefeiert. Beim 100:64 feierten die Wölfe den höchsten Sieg ihrer ProA-Geschichte und kehrten damit an die über Nacht an Heidelberg verlorene Tabellenspitze zurück. Es war der siebente Sieg in Serie, dazu der zwölfte Heimsieg im 13. Spiel. Weiterlesen: Das Spiel im Re-L...

