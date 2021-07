Beachsoccer : 1:4 – Rostocker Robben verpassen den Einzug ins Achtelfinale

Nach harten Kampf erwies sich die portugiesische Star-Truppe Casa Benfica Loures - Futbol Praia als eine Nummer zu groß.

Rostock | Die Rostocker Robben haben sich in der Runde der letzten 32 zwar teuer verkauft, aber nach einem 1:4 gegen die portugiesische Star-Truppe Casa Benfica Loures - Futbol Praia den Sprung in das Achtelfinale beim Euro Winners Cup im Beachsoccer verpasst. „Es war klar, dass es nicht das Spiel wird, in dem wir viel den Ball haben, sondern das es auf harte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.