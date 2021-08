Beachsoccer : Die Rostocker Robben wollen ihren siebten Meistertitel holen

Im Halbfinale treffen die Hansestädter am Sonnabend um 16 Uhr auf Real Münster. Das Endspiel steigt am Sonntag um 14 Uhr.

Rostock | Das Ziel ist klar: Die Rostocker Robben wollen „ihren“ Titel zurückholen. Der sechsmalige Deutsche Meister im Beachsoccer möchte am Sonntag in Warnemünde zum siebenten Mal die Trophäe in die Luft strecken. „Wenn man alle anderen drei Teilnehmer des Final Fours in der regulären Saison besiegt, braucht man kein anderes Ziel als den Titel auszugeben.“ ...

