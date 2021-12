Volleyball : Der SV Warnemünde startet beim FC Schüttorf in die Rückrunde

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie will das Team von Trainer Jozef Janosik wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.

Rostock | Im letzten Spiel des Jahres sind die Zweitliga-Volleyballer des SV Warnemünde (5. Platz/22 Punkte) noch einmal auswärts gefordert. Am Sonntag ab 16 Uhr ist der SVW in der ersten Partie der Rückrunde beim FC Schüttorf (10./11) zu Gast. Im Hinspiel bezwangen die Ostseestädter den Kontrahenten mit 3:1. : 3:1 für die Männer des SV Warnemünde gegen den ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.