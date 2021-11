Fußball in und um Rostock : Die große Übersicht vom 6. Spieltag der Kreisliga Warnow

In Staffel I bleibt Viktoria trotz der ersten Saisonniederlage Tabellenführer. In Staffel II festigt der BSV Kessin seine gute Position im Mittelfeld. In Staffel III kam Graal-Müritz II zum vierten Sieg im vierten Spiel.

Rostock | Staffel I SKV Steinhagen – SC Viktoria Rostock 06 3:1 (2:1) Tore: 1:0 Justin Kempcke (14.), 1:1 Oliver Bäcker (22.), 2:1 Mico Voigt (33.), 3:1 Leon Nowak (89.) Steinhagen: French – Voß, Nowak, Kempcke, D. Mauck, N. Mauck, Schneider, Zeh, Meiners, M. Voigt, Brandenburg Viktoria: Morris Neu – Wolfinger (46. Pfalzgraf), Corona (63. Kurtzius), Ma...

