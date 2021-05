NNN Rostock & Sport historisch : Manchmal meckert Dieter Herold über die 6. Kreisliga

Denn sie nehme ihm den Platz weg... Doch insgesamt lobt er die NNN, für die er seit 60 Jahren schreibt, weil sie auch Nischensportarten ins Rampenlicht rückt. Bis er 80 wird, plant der „Jubilar“ noch weiterzumachen.

Rostock | Gerade am Mittwoch war Dieter (amtlich: Bernd-Dieter) Herold wieder im Blatt vertreten, informierte über den aktuellen Stand im Laufcup Mecklenburg-Vorpommern – und auch am Freitag können Sie wieder Beiträge von ihm lesen… 60 Jahre NNN! Das ist wohl einmalig?! Erstmals erschienen die Norddeutschen Neuesten Nachrichten am 16. Februar 1953. Die NN...

