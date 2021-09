Eishockey : Internationales Testspiel für Oberligist Rostock Piranhas

Die Ostseestädter treffen am Freitagabend um 19 Uhr auf die Trelleborg Vikings aus Schweden. Sonntag geht es im Nord-Ost-Pokal zu den Eispiraten Crimmitschau.

Rostock | Ein interessantes und sportlich reizvolles Wochenende liegt vor Eishockey-Oberligist Rostock Piranhas. Am Freitagabend (19.30 Uhr) kommen die Trelleborg Viking (Schweden/Division 2) zu einem internationalen Testspiel in die Eishalle/Schillingallee. Mit der Auswärtspartie bei den Eispiraten Crimmitschau (DEL 2) beenden die Ostseestädter am Sonntag (17 ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.