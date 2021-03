Eishockey in Rostock : 3:2 – Piranhas überraschen beim Tabellenführer

Die Hansestädter setzen sich in der Verlängerung bei Spitzenreiter Hannover Scorpions durch.

Hannover/Rostock | Die Rostock Piranhas bleiben in dieser Saison die Wundertüte in der Eishockey-Oberliga Nord. Zwei Tage nach der bitteren 4:6-Pleite gegen die Crocodiles Hamburg, als der REC einen 4:1-Vorsprung verspielte, gewannen die Hansestädter mit 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) in der Verlängerung bei Spitzenreiter Hannover Scorpions. „Wir haben uns diesen Sieg verdient...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.