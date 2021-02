Eishockey in Rostock : Piranhas sind zurück an der Schillingallee

Zuletzt war der REC fünf Mal in Folge in fremden Hallen unterwegs.

Rostock | Nach fünf Auswärtsspielen in Folge dürfen die REC Piranhas in der Oberliga Nord wieder auf heimischem Eis ran. Freitagabend (20 Uhr) sind die Black Dragons aus Erfurt Gegner in der Schillingallee. Die Erfurter kommen als Tabellenachter an die Ostsee und...

