Handball in Rostock : Empor trifft im DHB-Pokal auf Bietigheim

Empor-Neuzugang Jonas Thümmler spielte bereits im letzten Jahr gegen Bietigheim und kennt den Gegner.

Rostock | Empor Rostock trifft in der 1. Runde des DHB-Pokals am 28./29. August zu Hause auf Zweitliga-Konkurrent SG BBM Bietigheim. Das ergab die Auslosung durch Jutta Ehrmann-Wolf, ab 1. August im Deutschen Handballbund (DHB) Leiterin des Schiedsrichterwesens, am Dienstag in der HBL-Geschäftsstelle Köln. Thümmler und Güter sehen schweres Los Empor-Neuzu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.