HC Empor Rostock : Torhüter Leon Mehler ist nur WM-Reservist

Mit einem nicht öffentlichen Training starten die Handballer des HC Empor am Mittwoch in ihre Saisonvorbereitung.

von Bernd-Dieter Herold

10. Juli 2019, 15:46 Uhr

Rostock | Erwartet wird der komplette Kader einschließlich U21-Nationaltorwart Leon Mehler, dem Nachwuchs-Bundestrainer Martin Heuberger den Sprung in das vorerst mit zwei Keepern und 13 Feldspielern besetzte Aufgebot für die am 16. Juli mit der Partie gegen Argentinien beginnende Weltmeisterschaft in Spanien verwehrte. Statt dessen nominierte der Schwabe den bereits in der Männer-Nationalmannschaft eingesetzten Till Klimpke von der HSG Wetzlar und den aus Magdeburg zum Zweitligisten HC Elbflorenz Dresden gewechselten Max Mohs. Neben vier Feldakteuren hält sich Leon Mehler als WM-Reservist fit.

Nur ein relativ kurzes Gastspiel bei den Hansestädtern gibt zunächst Jaris Tobeler. Er wird von U19-Nationalcoach Erik Wudtke in die Vorbereitung des deutschen Auswahlkaders auf die WM in dieser Altersklasse ab 5. August in Nordmazedonien einbezogen.