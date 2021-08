Leichtathletik : Eric Frank holt Speerwurf-Silber bei deutschen Jugendtitelkämpfen

Nach dem Meistertitel von U18-Hürdensprinterin Lia Flotow am Sonnabend holte am Sonntag zum Abschluss der deutschen Jugendmeisterschaften U20-Speerwerfer Eric Frank noch Silber für die Rostocker Gastgeber.

Rostock | Speerwerfer Eric Frank sorgte am Sonntagnachmittag bei den deutschen Jugendmeisterschaften der Leichtathleten in Rostock für einen silbernen Abschluss aus Gastgebersicht. Die 67,57 Meter des LAV-Athleten konnte in der quantitativ mageren Konkurrenz der nur fünf U20-Speerwerfer nur der Magdeburger Moritz Morstein mit 68,37 Metern toppen. „Eric hatte...

