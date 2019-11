Verbandsliga-Nachwuchs : Erster Sieg für Bentwischs A-Junioren

Vom 9. Spieltag in den Fußball-Verbandsligen des Nachwuchses:

von Sebastian Lindner

12. November 2019, 16:51 Uhr

Rostock | A-JUNIOREN



FSV Bentwisch – Anker Wismar 3:1 (1:0)

Tore: 1:0 Hübner (43.), 2:0 Ziehmens (82.), 2:1 (87.), 3:1 Hensel (90.) - Bes. Vorkommnis: Gelb-Rot für Wismar (7.)

Nadir Shapirov (Trainer Bentwisch): Die Jungs haben schon in den vorherigen Spielen gezeigt, dass wir in der Verbandsliga mithalten können. Sie sollten noch mehr an sich glauben.

Bentwisch: Rapotin - Schütt (90.+2 Wendland), Krauel, Ziehmens, Bladt (88. Anders), Hurtig, Lehmann, Hübner, Ahnfeldt (70. Wegner), Wiesenthal (88. Brümmer), Hensel

PSV Wismar – FC Förderkader 1:3 (1:2)

Tore: 1:0 (13.), 1:1, 1:2, 1:3 Langschwager (14., 43., 47.) - Bes. Vorkommnis: Rot für Förderkader (64.)

Jakob Hoffmann (Trainer Förderkader): Auch ohne einige Leistungsträger war es über das ganze Spiel gesehen eine ordentliche Leistung. Einziges Manko war wie so oft die Chancenverwertung. Selbst nach der Dezimierung erspielen wir uns zahlreiche gute Chancen, die aber ungenutzt blieben, um das Ergebnis noch höher zu schrauben.

Förderkader: Odenkirchen - Block (75. Kluge), Kern, Bröcker, Benduhn, Hensel (55. Strohmeyer), Haas, Langschwager, Runge (67. Farzi), Kath (65. Kipnis), Djobo

TSV 1860 Stralsund – SV Pastow 5:3 (2:2)

Tore: 1:0 (7.), 1:1 Sander (33.), 2:1 (34.), 2:2 Friedrich (44.), 2:3 Bode (54.), 3:3 (74.), 4:3 (79.), 5:3 (83.)

Pastow: Hinzmann - Schoof, Kendzorra, Krüger, Kühl (81. Plitt), Sander, Frohberg, Friedrich, Conrad (86. Trams), Schulz (76. Machendanz), Bode

B-JUNIOREN

Hansa Rostock U16 – Rostocker FC 0:0

Hansa: Borkovic - John, Berger, Sperner, Kohlisch, beck, Ehlert (18. Kammerer), Westendorf (55. Lau), Kruse, Antosiak (55. Waterstradt), Habrich

RFC: Mertins - Baumgart (64. Bekir), Handy, Kremer, Waschk, Werbun, Romashkin, Schalau, Cordes, Muhamad Hussein (72. Virag), Kolz

FC Mecklenburg Schwerin II – FC Förderkader 0:6 (0:4)

Tore: 0:1, 0:2 Ahrens (2., 11.), 0:3 Grunau (26./FE), 0:4 Kluge (30.), 0:5 Junghans (46./FE), 0:6 Grunau (80.) - Bes. Vorkommnis: Rot für Schwerin (25.)

Förderkader: Strasse - Kohn, Gerr, Hippe (59. Zvingelis), Grunau, Röder (47. Damrau), Ahrens, (20. Kluge) Groth, Oldenburg, Junghans, Wolf (52. Mahler)

C-JUNIOREN

Hansa Rostock U14 – FC Förderkader U15 2:2 (0:1)

Tore: 0:1 Akogo (1.), 0:2 Krasemann (44.), 1:2 Voeks (52.), 2:2 Pillney (62.)

Hansa: Ahrens - Heiden, Haak, Termini, Pelzer, Kaiser (49. Pillney), Eickner, Podeyn (60. Brügmann), Voeks, Krebs (49. Naurosi), Arndt (36. Grobstich)

Förderkader: Hannah Etzold - Lohmann, Hübner, Kolodzeike (49. Last), Meinecke, Akogo, Rülke (62. Geißler), Gast, Krasemann, Großklaus, Prief

FC Förderkader U14 – Schweriner SC 2:7 (0:5)

Tore: 0:1 (3.), 0:2 (5./ET Lommatzsch), 0:3 (8.), 0:4 (13.), 0:5 (35.), 1.5 Wenck (56.), 2:5 Rickensdorf (63.), 2:6 (64.), 2:7 (65.)

Förderkader: Neitzel - Lommatzsch (36. Zepuntke), Schumacher, Bresemann, Sahwil (36. Wenck), Ahrens, Schultz (53. Biederstädt), Hensel, Berz (45. Rickensdorf), Pyritz, Albrecht

Güstrower SC – Rostocker FC 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 (3.) - Bes. Vorkommnis: Rot für Güstrow (59.)

RFC: Blanck - Below, Gäde, Hammer, Siegmund, Johanna Walenta (36. Bergmann), Dupke (36. Jenna Marie Hoeft), Jawaheri, May, Pipa, Redmann (45. Shahbasi)

D-JUNIOREN

FC Förderkader U12 – Hansa Rostock U13 1:17 (1:3)

Tore: für Förderkader Clasen (12.), für Hansa 4x Schwarz, 3x Adeberg, je 2x Billep, Schulz, Bock, je 1x Schmidt, Ibrahim, Mahnke, Maluch

Förderkader: Langen - Maurer, Schönrock, Kebbedies, Clasen, Born, Winter, Behnke (Schmidt, Trahms, Habermann, Symanczyk)

Hansa: Wilke - Bock, Billep, Mahnke, Bruhn, Schulz, Maluch, Bartusch (Schmidt, Ibrahim, Schwarz, Adeberg)

FC Förderkader U13 - Greifswalder FC 2:3 (2:1)

Tore: 1:0 Dujat (3.), 1:1 (9.), 2:1 Autrum (20.), 2:2 (48.), 2:3 (55.) - Bes. Vorkommnis: Rot für Förderkader (59.)

Förderkader: Jandt - Dujat, Pawlik, Hentschel, Shahbasi, Borgwardt, Peters, Bonin (Roost, Autrum, Foellmer, Beeg)

Rostocker FC – FC Mecklenburg Schwerin 13:0 (4:0)

Tore: 7x Neumann, je 2x Scheffler, Wittmoser, je 1x Linow, Ritter

RFC: Rath - Linow, SchulzeFürstenau, Wittmoser, Neumann, Scheffler, Redepenning (Konasrski, Lesyuk, Ritter

Weiterhin spielte: 1. FC Neubrandenburg U12 - Hansa Rostock U12 3:2 (1:0)