Tischtennis : Erstes Heimspiel für den TSV Rostock Süd nach 573 Tagen

Die Ostseestädter haben am Sonnabend ab 15 Uhr SF Oesede zu Gast in der Sporthalle Erich-Schlesinger-Straße.

Rostock | Ungewohntes Gefühl für die Tischtennis-Herren des TSV Rostock Süd: Exakt 573 Tage nach dem bis dato letzten Heimspiel in der Oberliga Nord geht das Team um Youngster Til Puhlmann und Routinier Mathias Wähner wieder an die Tische in der Sporthalle Erich-Schlesinger-Straße. Am Sonnabend um 15 Uhr haben die Südler (9./0:2) Schlusslicht SF Oesede (10./...

