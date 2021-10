Eishockey in Rostock : Bei dem Kader und der Qualität müssen jetzt endlich Punkte her

Die REC Piranhas spielen am Freitag um 20 Uhr in der Schillingallee gegen die Herner EV Miners und gastieren am Sonntag um 17.15 Uhr beim Krefelder EV 81. Trainer Chris Stanley: „Wir müssen die Gegner auspowern.“

Rostock | Nach dem 4:5 der Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs gegen die Black Dragons Erfurt, der dritten Niederlage im dritten Spiel der Oberliga Nord 2021/22, war Coach Chris Stanley sauer: „Die Ausführung in den Spezialteams (Über- und Unterzahl) war heute der Unterschied. Vor allem in den kritischen Situationen haben wir zu viele Fehler gemacht. Wir bra...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.