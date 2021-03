Wasserspringen in Rostock : Ex-WSC-Athletin Saskia Oettinghaus springt in Tokio

Rostocks Talente hoffen hingegen weiter auf die Jugend-EM, die nun nach Kroatien vergeben wurde.

Rostock | Chef-Bundestrainer Lutz Buschkow hat die bis 2019 für den WSC Rostock startende Wasserspringerin Saskia Oettinghaus in das 15-köpfige Aufgebot des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) zur Teilnahme am vom 18. vom 23. April in Tokio stattfindenden Weltcup berufen. Die 22-Jährige startet seit Januar 2020 für den Dresdner SC. Zum Thema: Weltcup in Tokio ...

